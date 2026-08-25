China alerta de lluvias extremas y posibles tornados en el norte del país

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Pekín, 25 ago (EFE).- Las autoridades meteorológicas chinas alertaron este martes de lluvias extremas en amplias zonas del norte del país, con acumulaciones que podrían superar localmente los 300 litros por metro cuadrado y tormentas acompañadas de fuertes vientos, granizo e incluso tornados.

El Centro Meteorológico Nacional del gigante asiático prevé que entre este martes y el jueves se registren lluvias y tormentas en zonas del noroeste, norte y noreste de China, con especial incidencia en Mongolia Interior, Shaanxi, Shanxi, Hebei, Pekín, Tianjin, Heilongjiang y la península de Liaodong.

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Las precipitaciones acumuladas oscilarán en general entre 30 y 80 litros, aunque en puntos de Mongolia Interior, Shanxi y la región de Pekín-Tianjin-Hebei podrían alcanzar entre 100 y 250 litros y superar localmente los 300.

Las autoridades mantuvieron este martes una alerta amarilla por lluvias torrenciales y otra azul por fenómenos meteorológicos convectivos, dentro del sistema chino de cuatro niveles, en el que el rojo indica la máxima gravedad, seguido del naranja, el amarillo y el azul.

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Los avisos responden a la previsión de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, tormentas, fuertes rachas de viento y granizo.

El jefe de pronósticos del organismo meteorológico, Ma Xuekuan, explicó que el episodio se debe principalmente a la interacción entre el aire frío activo en el norte del país y las corrientes cálidas y húmedas situadas al norte del anticiclón subtropical.

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Según el experto, la lenta evolución del sistema y la persistencia del encuentro entre las masas de aire frío y cálido favorecen la formación sucesiva de tormentas sobre las mismas zonas, lo que podría elevar considerablemente las precipitaciones acumuladas.

Entre este martes y el miércoles, algunas áreas del centro y norte del noreste del país y del noroeste de China septentrional podrían registrar fuertes vientos asociados a las tormentas y granizo.

En zonas del sur de Heilongjiang, el centro de Jilin, el norte de Liaoning, el centro de Hebei y el sur de Tianjin, las rachas podrían alcanzar fuerza 10 o superior en la escala china y llegar puntualmente a fuerza 11, mientras los meteorólogos advirtieron de la posibilidad de que se formen tornados en algunos puntos.

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Las autoridades alertaron además del riesgo de que pequeños y medianos ríos superen sus niveles de aviso en áreas de Mongolia Interior, Shaanxi, Shanxi, Hebei y Tianjin, y pidieron extremar las precauciones ante posibles inundaciones repentinas, deslizamientos y anegamientos urbanos.

El episodio coincide con una intensa actividad ciclónica en los mares próximos a China, donde los tifones Saudel, Narra, Gaenari y Atsani llegaron a coexistir esta semana en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional, una situación que los medios chinos han bautizado como los "cuatro tifones danzando a la vez".

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En el sur, el tifón Narra ha obligado a trasladar preventivamente a más de 54.000 personas en Guangxi tras provocar lluvias torrenciales, inundaciones y crecidas de ríos, mientras las autoridades mantienen también la vigilancia sobre otros sistemas tropicales que avanzan por los mares próximos al país.

En lo que va de año se han formado 21 tifones en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional, nueve más que la media histórica para estas fechas, según datos meteorológicos citados por la televisión estatal CCTV. EFE

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