Belén Esteban, más clara que nunca sobre Juls Janeiro: "Puede hablar, pero yo también tendría que contestar"

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En medio de una guerra mediática con Julia Janeiro que la ha cogido por sorpresa mientras disfrutaba de sus vacaciones en Canarias con su marido Miguel Marcos, y después de dejar claro en su reaparición ante las cámaras que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tiene el mismo derecho que ella a hablar, confesar que le parece una "chica graciosa", y asegurar que no le ha sentado mal que la llamase "meme televisivo", Belén Esteban ha vuelto a tomar la palabra para defenderse de los que afirman que está haciendo daño y afectando a su hija Andrea Janeiro (27) -que lleva una vida completamente anónima en Estados Unidos y nunca ha querido saber nada de la fama de sus padres- al responder al duro ataque de su hermana.

Y aunque en un primer momento ha asegurado que "ya he aclarado todo lo que había que aclarar y no tengo nada más que decir", no ha dudado en contestar tan firme como tajante a la pregunta de si está preparada para la contestación tanto de Juls como de Beatriz Trapote -ya que ha negado que la echase de televisión como afirma la mujer de Víctor Janeiro- a sus comentadísimas declaraciones en el aeropuerto de Madrid a su regreso a la capital para cumplir con un compromiso publicitario: "¿Lo dudas cariño? me parece fenomenal. No tengo ningún problema. Todo el mundo puede hablar, pero yo también tendría que contestar como hice ayer, que nos recorrimos la T4 enterita. ¿Te parece poco?".

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A pesar de todo, y como confiesa, "estoy contenta. Estoy contenta con mi vida, estoy bien, estoy tranquila. Y aunque siempre me hacen la pregunta de si estoy en mi mejor momento, no me puedo quejar, estoy bien".

¿Se esperaba el ataque de Julia, y ha visto todo lo que se ha dicho de ella? Como reconoce, "he visto más que nada en TikTok, pero ha habido muchas cosas que no he visto también te digo porque si estoy en la playa no voy a estar pegada a la tele ¿no?" y, como ha asegurado, aunque le han ofrecido entrevistas para responder a la hija de María José Campanario, por el momento no se plantea seguir avivando su enfrentamiento.

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Preguntada por cómo le ha sentado este tema a Andrea, Belén se ha mostrado rotunda y, aunque respeta ante todo su decisión de mantenerse al margen, sí ha dejado claro que "cuando dicen que yo he hecho daño a mi hija, ya he hablado a mi hija... Yo soy la única que puede hablar porque estoy autorizada por mi hija y estoy muy bien aconsejada por mi equipo de abogados. ¿Vale?". "Entonces yo cuando hablo, hablo y sé por quién lo digo" ha sentenciado. "Ya no tengo nada más que decir porque prefiero ver las cosas porque sino es como el teléfono escacharrado, de verdad, pero yo sé quién es en mi familia desde luego. Ellos no" ha zanjado demoledora. ¡Dale al play y no te lo pierdas!