Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 25 ago (10.00GMT)

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Madrid, 25 ago (EFE).-

Zaporiyia (Ucrania).- Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas este martes en un ataque ruso con drones contra una empresa civil y una zona residencial en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, según ha informado la Administración Militar Regional.

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Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo pública este martes la felicitación que recibió en la víspera con motivo del trigésimo quinto aniversario de la independencia de Ucrania del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que éste le ofreció dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz para que Ucrania pueda materializar su “tremendo potencial”.

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Ciudad de Gaza.- La caída de varias cometas de plástico, provenientes de Gaza, en territorio israelí en los últimos días desató una intensa respuesta del Gobierno de Israel, que las comparó con drones explosivos. En la Franja, niños, adultos y ancianos, que las vuelan en una tradición que pasa de generación a generación, observan incrédulos el revuelo causado por estos juguetes.

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Berlín.- La economía alemana creció en el segundo trimestre más de lo esperado, sobre todo debido a la buena evolución de las exportaciones, según los datos detallados publicados este martes por la Oficina Federal de Estadística.

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Aceh (Indonesia).- Ciudadanos de una aldea en la provincia indonesia de Aceh prepararon este martes el 'Kuah Beulangong', un plato tradicional, para conmemorar el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma.

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Madrid.- El Real Madrid llevó a cabo este martes su último entrenamiento de preparación de cara a la jornada aplazada de Liga ante la Real Sociedad, este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CEST, -2 GMT), sin la presencia del francés Aurelien Tchouaméni.

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alm/EFE

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