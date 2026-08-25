LibreOffice critica la interfaz 'Ribbon' de Microsoft mientras mejora sus pestañas y conserva el menú clásico

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LibreOffice ha vuelto a criticar la interfaz 'Ribbon' de Microsoft, aprovechando el anuncio de la nueva versión de su suite de ofimática, al argumentar que, aunque es adecuada para usuarios intermedios u ocasionales, deja a los más avanzados con ganas de algo más.

El miembro fundador de The Document Foundation (TDF), Italo Vignoli, ha publicado una entrada en el blog de LibreOffice titulada "No existe la 'mejor' interfaz, solo la que mejor se adapta", en la que presenta una mirada reflexiva sobre el diseño de software de oficina.

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Vignoli, que ya en junio acusó a Euro-Office por reforzar la presencia de Microsoft en Europa y poco después señaló que los formatos de archivos de Office 365 estaban creando un ecosistema cerrado, pone en duda que la cinta de opciones ('Ribbon') sea la mejor interfaz posible.

Su argumentación se basa en que sacrificar espacio vertical de pantalla ralentiza el trabajo de los usuarios avanzados que prefieren el uso de atajos de teclado o la eficiencia pura, y en que imponer una sola interfaz fija cierra la puerta a la libertad de elección del usuario.

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Es una filosofía de diseño contrapuesta a la de LibreOffice, que permite a los usuarios elegir entre el menú tradicional, una interfaz con pestañas o su vista compacta, además de una barra lateral, de grupos o una que sea única.

De hecho, la próxima versión 26.8 de LibreOffice mejora su interfaz con pestañas, la más parecida a la 'Ribbon' de Microsoft, y mantiene intacta la clásica. Una decisión que, según Vignoli, "amplía el abanico de buenas opciones, no lo reduce" y que "no es una contradicción: es toda la filosofía funcionando tal como se concibió".

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LibreOffice 26.8 sigue así con su filosofía de dar opciones a los usuarios para que sean ellos quienes decidan qué interfaz usar.

"No existe la mejor interfaz, solo la que mejor se adapta; y el software que ofrece las formas mejor elaboradas para adaptarse, en lugar de un único ajuste predeterminado decidido de antemano, es el que se toma al usuario más en serio", afirma Vignoli al cerrar su publicación sobre la nueva versión de LibreOffice y la crítica a la 'Ribbon' de Microsoft.

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