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Alemania deporta a otros 23 afganos a Kabul en un nuevo vuelo de repatriación a Afganistán

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Las autoridades de Alemania han deportado este martes a 23 afganos a su país de origen, en un nuevo vuelo de repatriación a Afganistán a pesar de las críticas por parte de parlamentarios opositores y organizaciones de Derechos Humanos debido a la situación en el país, en manos de los talibán desde hace más de cinco años.

Según las informaciones recogidas por la agencia alemana de noticias DPA, varios agentes han acompañado a estas personas hasta su vuelo, que ha salido del aeropuerto de Leipzig, sin que el Gobierno de Alemania haya dado detalles sobre la operación.

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El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo a finales de julio tras otro de estos vuelos que las deportaciones a Afganistán no estarían limitadas a "criminales" e "individuos que supongan una amenaza", tras las reiteradas críticas a Berlín por su postura, teniendo en cuenta la situación de Derechos Humanos en Afganistán.

Berlín no reconoce formalmente a las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 tras tomar Kabul en pleno repliegue de las tropas internacionales, si bien inició hace dos años una serie de vuelos de deportación de personas condenadas en el país europeo, un proceso que ha sido expandido desde entonces.

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