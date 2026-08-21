'The Odyssey' es el film para mayores de 18 más taquillero de la historia

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Madrid, 21 ago (EFE).- 'The Odyssey' se ha convertido, con 1.352 millones de dólares, en la película para mayores de 18 más taquillera de la historia, superando a 'Deadpool & Wolverine' (2024), que ostentaba la marca con 1.338 millones, según revela Variety.

'The Odyssey' de Cristopher Nolan llegó a los cines el 17 de julio con una recaudación mundial de 264 millones de dólares en su debut, lo que supuso el mejor estreno de la carrera del Nolan y uno de los grandes lanzamientos del año.

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Desde entonces, la adaptación del poema de Homero ha generado 516 millones de dólares a nivel nacional y 835 millones en Norteamérica, una cifra muy relevante para una aventura de género histórico, con una duración de casi tres horas y clasificada para adultos (+ de 18 años).

'The Odyssey' es la tercera película clasificada para adultos de la historia (junto a 'Deadpool & Wolverine' y 'Joker') en superar los mil millones de dólares de recaudación.

Ryan Reynolds, creador de la saga Deadpool, celebró en la red X el éxito de Nolan: 'Felicidades a todo el elenco y al equipo de 'The Odyssey' por convertirse en la película clasificada para adultos (R) más taquillera de todos los tiempos'.

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'The Odyssey' es la película más taquillera de la historia de Nolan, y el estreno de mayor recaudación de todos los tiempos para IMAX -superando a 'Avatar' en 2009-.

El filme está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.EFE

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