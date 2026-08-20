Kosovo localiza una fosa común con al menos 23 desaparecidos de la guerra de 1998 y 1999

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Zagreb, 20 ago (EFE).- Kosovo ha localizado una fosa común cerca de Zubin Potok, en el norte del país, con restos que pueden corresponder a al menos 23 civiles albanokosovares desaparecidos durante la guerra de 1998 y 1999, un caso por el que tres serbokosovares han sido detenidos como sospechosos.

"La identificación completa se realizará una vez finalizados los exámenes forenses", señala el comunicado de la Fiscalía y el Instituto de medicina forense, recogido este jueves por el diario Koha Ditore de Pristina.

La excavación que dio lugar al hallazgo se inició el 28 de julio, tras una investigación de dos años.

Los restos, según la prensa, podrían corresponder al llamado "grupo de intelectuales de Mitrovica", formado por 23 civiles, entre ellos médicos, profesores, abogados y expertos, perseguidos por las fuerzas serbias en abril de 1999 y que se encuentran desaparecidos.

La identificación de esta fosa común en el municipio de Zubin Potok ha sido compleja y prolongada debido a la fragmentación y dispersión de los restos en distintos lugares, la necesidad de realizar complejas reconstrucciones forenses y la falta de acceso a los archivos militares serbios, según las autoridades kosovares.

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Tres sospechosos serbokosovares fueron arrestados este mes bajo sospecha de crímenes de guerra relacionados con este caso.

La identificación de las fosas de la guerra de 1998 y 1999 se ha retrasado durante décadas por la falta de cooperación entre las autoridades de Pristina y Belgrado, pese al diálogo para normalizar sus relaciones bajo los auspicios de la Unión Europea (UE).

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Según datos del Instituto de Crímenes de Guerra de Kosovo, casi 1.600 personas siguen desaparecidas desde la guerra de 1998 y 1999, en la que se han documentado 12.230 víctimas mortales.

La población albanesa representa más del 90 % de los habitantes de Kosovo, que proclamó unilateralmente su independencia en 2008, aunque Serbia no reconoce su soberanía.

La guerra de 1998 y 1999 terminó tras la intervención militar de la OTAN, que puso fin a la campaña de represión de las fuerzas serbias contra la población albanokosovar. EFE