Italia ha registrado 312 casos de virus del Nilo este año, con 13 muertes

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Roma, 20 ago (EFE).- Italia ha registrado en lo que va de año 312 casos confirmados de virus del Nilo Occidental y trece fallecimientos por esta infección, según informó este jueves el Instituto Nacional de Sanidad (ISS), coincidiendo con el Día Mundial del Mosquito.

De los 312 casos, 156 fueron neuroinvasivos, con un caso importado de las Maldivas; 40 fueron asintomáticos e identificados en donantes de sangre y 115 se dieron con fiebre, uno de ellos importado de Burkina Faso.

El año pasado durante el mismo periodo se notificaron en Italia 351 casos, con 22 fallecimientos, lo que supuso una tasa de letalidad del 13,9 %, superior que la de este año que se ha reducido al 7,7 %.

Sin embargo el virus se ha extendido por más territorios y el número de provincias con circulación confirmada del virus ha aumentado a 60, distribuidas en 16 regiones: Piamonte, Lombardía, Véneto, Friuli-Venecia Julia, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana, Umbría, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Apulia, Calabria, Sicilia y Cerdeña.

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Durante el mismo periodo del año pasado, se registraron 52 casos en 15 regiones.

"Si bien el número de casos es menor que el del año pasado, al igual que la tasa de letalidad, el virus circula actualmente de forma constante en casi todo el país, como demuestran los casos notificados en donantes de sangre", destacan los expertos en arbovirus del Departamento de Enfermedades Infecciosas del ISS.

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Esto confirma, según el ISS, "la necesidad de una vigilancia y un seguimiento rigurosos, así como del diagnóstico precoz de los casos, para seguir garantizando la seguridad de las transfusiones y los trasplantes".

El virus del Nilo occidental es una zoonosis causada por un flavivirus que se transmite principalmente a las personas por la picadura de mosquitos infectados, sobre todo del género cúlex.

No se contagia por contacto directo entre personas, aunque en casos excepcionales puede hacerlo por transfusiones o trasplantes. EFE