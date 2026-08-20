FundéuRAE: "Se reforestan terrenos", no "se reforestan árboles"

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Madrid, 20 ago (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el verbo “reforestar” se aplica a terrenos o áreas, por lo que no es adecuado decir que “se reforestan árboles”.

Pese a ello, en las noticias se leen ocasionalmente frases como “Cuautitlán Izcalli logra reforestar más de 7000 árboles en 56 zonas estratégicas del municipio”, “Sedea busca reforestar 500 000 árboles en 2026” o “Proyectan reforestar alrededor de 4500 árboles en espacios públicos”.

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De acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, “reforestar” significa ‘repoblar un terreno con plantas forestales’, por lo que lo reforestado (el complemento directo) es un área o una zona, pero no los árboles o las plantas. Así, lo indicado es decir que “alguien reforesta una zona (con árboles)”.

Otra opción posible para evitar ese uso inadecuado del verbo es sustituirlo por “plantar” o “replantar”, según el contexto.

De esta forma, en los casos anteriores, lo recomendable habría sido escribir, por ejemplo, “Cuautitlán Izcalli logra reforestar 56 zonas estratégicas del municipio con más de 7000 árboles”, “Sedea busca plantar 500 000 árboles en 2026” y “Proyectan plantar alrededor de 4500 árboles en espacios públicos”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE