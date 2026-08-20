El Santander compra Webster Bank y se sitúa entre 10 primeros bancos minoristas de EEUU

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Madrid, 20 ago (EFE).- El Banco Santander completó la adquisición de Webster Bank en los términos anunciados el pasado febrero, que suponía valorar esta entidad en 12.200 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros) y sitúa al banco entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos.

Así lo indicó el Santander este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, en un hecho relevante, en el que también informa de que hoy quedó ejecutado el aumento de capital aprobado en la junta ordinaria de accionistas de marzo destinado a la compra de Webster.

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La compra de Webster Bank se ejecuta con una contraprestación del 65 % en efectivo y del 35 % en acciones de nueva emisión del Santander, y la oferta consistía en 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del banco español de nueva emisión por cada acción de la entidad adquirida.

El importe efectivo total de la ampliación asciende a 3.558,91 millones de euros, el nominal de 164,92 millones y la prima de emisión total de 3.393,98 millones.

En un comunicado, Santander Bank, el banco del grupo en Estados Unidos en el que queda integrado Webster, señaló que, tras la compra, la entidad tendrá aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones en préstamos y 172.000 millones en depósitos, cálculos basados en los saldos de las entidades a 31 de diciembre de 2025.

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Con esta operación, el banco amplía su base de clientes en Estados Unidos a cerca de 8 millones y sitúa su objetivo de rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) para 2028 en el 18 %.

El Santander, con un negocio en Estados Unidos basado esencialmente en franquicias de financiación para automóviles, gestión de patrimonios y banca corporativa y de inversión, incorpora al comprar Webster las bases de depósitos y las capacidades de banca comercial del banco estadounidense.

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La mayoría de los negocios de Webster pasaron a Santander Bank tras cerrarse la compra.

La sede de Webster en Stamford, en Connecticut (noreste de Estados Unidos), pasa a ser un centro corporativo de Santander en Estados Unidos, donde Santander Bank tiene su sede central en Boston y centros corporativos en Nueva York, Miami y Dallas. EFE

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