Curro Romero, ingresado de urgencia en Sevilla por neumonía a los 92 años

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Nuevo bache de salud para Curro Romero, que apenas cuatro meses después de su último ingreso por neumonía ha tenido que ser hospitalizado de urgencia en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla a sus 92 años debido a un nuevo cuadro de neumonía por aspiración. Ha sido su mujer Carmen Tello, que no se separa del torero en ningún momento, la que ha confirmado al portal 'Informalia' que fue este martes 18 de agosto cuando, al comprobar que tenía fiebre y la saturación de oxígeno muy baja, decidió llevarlo a su centro médico de referencia para que le viesen los profesionales sin esperar siquiera a la ambulancia.

Afortunadamente, y dando muestras de su impresionante fortaleza teniendo en cuenta su edad y los problemas de salud que ha padecido en los últimos años, el 'Faraón de Camas' evoluciona favorablemente, la infección ha remitido, se encuentra animado y este mismo viernes podría recibir el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en su residencia a las afueras de la capital andaluza con un tratamiento de antibióticos.

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El pasado abril Curro tuvo que ser ingresado debido a otro cuadro de neumonía por aspiración ya que como explicaba entonces su mujer, el parkinson que padece desde hace años provoca dificultades para tragar y en ocasiones al tomar alimentos o beber agua se atraganta, va al pulmón y le produce una infección que debe ser tratada en el hospital. Previamente, en octubre de 2025, el maestro pasó varios días hospitalizado debido a otra neumonía agravada por el covid que le habría producido una importante crisis respiratoria.

La última aparición pública del diestro se produjo el 12 de mayo cuando, arropado por Carmen y por numerosos compañeros de profesión como Francisco Rivera, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', Juan José Padilla, Manuel Escribano, Rafael Gracia 'El Tato', Salvador Cortés, El Cid, o Pablo Aguado entre otros, Curro recibió un emotivo homenaje por su trayectoria taurina en la 40º edición de los premios 'Puerta del Príncipe' a los triunfadores de la Feria de Abril 2026 en el Real Alcázar de Sevilla.

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