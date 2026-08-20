China aconseja a EEUU cambiar su "política hostil" hacia Pionyang ante una posible cumbre

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Seúl, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Estados Unidos "debe cambiar su tradicional política hostil hacia Corea del Norte", en el contexto de una posible cumbre entre los líderes de ambos países, aunque dejó claro que se trata de algo que deberán decidir Pionyang y Washington.

"Es un asunto que deben decidir Corea del Norte y Estados Unidos. En particular, Estados Unidos debe cambiar su tradicional política hostil hacia Corea del Norte", aseguró Wang a la prensa tras su reunión en Seúl con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, en declaraciones publicadas este jueves por la agencia local de noticias Yonhap.

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Wang, que se reunió con Cho en la noche del miércoles y tiene planeado un encuentro con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, este jueves, avanzó además la posibilidad de una cumbre en noviembre entre Lee y el presidente chino, Xi Jinping, en los márgenes de la reunión de la APEC, que se celebrará en Shenzhen.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores surcoreano detalló que ambos responsables intercambiaron puntos de vista sobre la situación en la península coreana y el estado de las relaciones bilaterales.

"El ministro Cho valoró que el impulso para la plena restauración de las relaciones entre Corea (del Sur) y China se ha consolidado firmemente gracias a las visitas de Estado mutuas de los líderes de ambos países, y abogó por la implementación constante de medidas de seguimiento en diversos sectores", detalló la oficina.

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La visita de Wang a Corea del Sur sigue a la ya realizada a comienzos de año a Pekín por Lee, primer líder surcoreano en visitar China en los últimos seis años, una etapa que ha estado marcada por frecuentes fricciones políticas y comerciales entre ambas naciones.

Durante aquel encuentro, Lee se reunió con Xi, quien afirmó que China y Corea del Sur, como "amigos y vecinos", deben "visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación". EFE

(foto)