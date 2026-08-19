La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,6 %

Guardar

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 0,60 %, hasta las 2.874.492,65 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,65 %, a 124.534.080 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron son las de BBVA (-2,6 %) y Ternium (-2,0 %), mientras que las que cerraron en mayor terreno positivo fueron Cresud (+5,7 %) y Sociedad Comercial del Plata (+3,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con caídas de hasta 2,0 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina saltó a 517 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.515 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza mayorista subió a 1.497 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.560 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,21 %, a 1.573,87 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,3 %, a 1.522,29 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD