El Mando Sur de EEUU mata a cuatro "narcoterroristas" en un ataque contra una lancha en el Caribe

05/10/2026 Operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental contra una embarcación rápida. POLITICA COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS

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El Mando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha ejecutado este domingo un ataque militar contra una lancha rápida en aguas del mar Caribe, una operación que se ha saldado con la muerte de cuatro personas identificadas por las autoridades estadounidenses como "narcoterroristas".

La acción, llevada a cabo por la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental bajo la dirección del SOUTHCOM, ha consistido en un "ataque letal y cinético" dirigido contra una embarcación que transitaba a lo largo de rutas habitualmente empleadas para el tráfico de drogas en la región caribeña.

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Según ha explicado el mando militar estadounidense a través de un breve comunicado publicado en redes sociales, la decisión de abatir el objetivo se produjo tras recibir información de Inteligencia "confirmada" que demostraba la "participación activa" de la embarcación en operaciones de narcotráfico internacional.

Hasta el momento, más de 230 personas han fallecido fruto de las cerca de 70 operaciones llevadas a cabo o dirigidas por el SOUTHCOM en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, todas ellas bajo la premisa de erradicar el "narcoterrorismo" y ante las ávidas críticas de oposición y organizaciones de Derechos Humanos que han llegado a tachar los ataques de ejecuciones extrajudiciales.

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Actualmente, la campaña militar del Pentágono está en los tribunales, donde un juez federal estadounidense ha instado a la Administración de Donald Trump a entregar un memorando del Departamento de Justicia que autoriza legalmente los controvertidos bombardeos iniciados en septiembre de 2025.