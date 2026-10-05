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El FBI detiene a una mujer china a la que acusa de espiar para Pekín al hijo del presidente de Taiwán

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La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha anunciado la detención antes de que pudiera volar a Shanghái de una "presunta agente" china a la que acusa de vigilar a Lai Ting Yu, hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching Te.

"El FBI ha detenido a una presunta agente de la República Popular China en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) antes de que pudiera embarcar en un vuelo con destino a Shanghái", ha anunciado el FBI en una publicación en redes.

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En la misma, la Oficina de Investigación alega que la mujer arrestada "vigilaba al hijo del presidente de Taiwán y a su familia, grabando su domicilio y sus vehículos, y transmitiendo la información a sus superiores en la República Popular China".

"No se puede llevar a cabo operaciones de inteligencia extranjera en territorio estadounidense y simplemente subirse a un avión de vuelta a casa", ha espetado la entidad.

Al hilo, su director, Kash Patel, ha instado a "adversarios extranjeros" de Washington a "tomar notar" de que Estados Unidos "ya no es un lugar seguro para llevar a cabo sus operaciones de espionaje".

"¿Presuntamente vigilar a la familia de un líder extranjero en territorio estadounidense para la República Popular China e intentar coger un vuelo de vuelta a Shanghái? Ni hablar", ha expresado, también en redes.

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