La Policía busca a exministro boliviano investigado por supuesto vínculo con narcotráfico

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La Paz, 4 oct (EFE).- La Policía de Bolivia continúa la búsqueda del exministro y excandidato presidencial Eduardo del Castillo, quien está "prófugo" y es investigado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, informó este domingo el titular de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

El ministro dijo a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz que "Del Castillo sigue prófugo" y que es buscado por la Policía, tras conocerse un video atribuido al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien "dice que tenía relación" con el exministro y que le hacía pagos a cambio de protección.

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Del Castillo fue ministro de Gobierno en la gestión de Luis Arce (2020-2025) y fue candidato a la Presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del año pasado.

El también abogado quedó sexto entre ocho postulantes con el 3,17 % de la votación, al superar apenas el porcentaje necesario para que el MAS conservara la sigla.

Medios locales reportaron que, este domingo en la tarde, la Policía allanó el domicilio de Del Castillo en La Paz y confiscó documentación y equipos digitales.

Las investigaciones en su contra se enmarcan en el proceso contra el exfiscal general Roger Mariaca, detenido el miércoles y destituido recientemente por un caso en el que el Gobierno lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal que protegía al "narcoterrorismo" en el país.

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Oviedo reiteró hoy que se decidió "desestructurar" e "intervenir una organización criminal a cuya cabeza estaba Roger Mariaca", mediante diversas detenciones efectuadas la semana pasada, incluida la del exfiscal.

Según el ministro, "esta estructura tenía además varios enlaces con sectores financieros, inmobiliarios" y agentes policiales, ante lo cual, se decidió "limpiar" a la Policía y al Ministerio Público.

Las detenciones ocurrieron después de que el pasado lunes, el Gobierno de EE.UU. incluyera a Mariaca y a dos fiscales, ahora encarcelados, en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

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El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización de Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz, Marset logró huir de un operativo para su captura en esa región y estuvo prófugo hasta marzo pasado, cuando se desarrolló otra operación sin participación de la Fiscalía y fue enviado a EE.UU., donde está detenido.

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El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente dice que el ahora exfiscal general es su "amigo".