El canciller de China, Wang Yi, viajará a Corea del Sur e Indonesia esta semana

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Pekín, 19 ago (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, visitará esta semana, entre el miércoles y el sábado, Corea del Sur e Indonesia, informó este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático en un breve comunicado.

Wang hará su primera parada en Corea del Sur, país en el que permanecerá dos días en lo que supone su primera visita bilateral en cinco años, según anunció ayer el ministerio surcoreano de Asuntos Exteriores.

En el viaje está previsto que mantenga reuniones con su homólogo, Cho Hyun, así como con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en las que abordarán las relaciones bilaterales, la situación en la península coreana y otras cuestiones regionales e internacionales.

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La visita sigue a la ya realizada a comienzos de año a Pekín por Lee Jae-myung, primer líder surcoreano en visitar China en los últimos seis años, una etapa marcada por frecuentes fricciones políticas y comerciales entre ambas naciones.

Durante aquel encuentro, Lee se reunió con su par chino, Xi Jinping, quien afirmó que China y Corea del Sur, como "amigos y vecinos", deben "visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación".

De igual forma subrayó que Pekín "siempre ha situado las relaciones con Corea del Sur en una posición importante" dentro de su diplomacia de vecindad.

"Se espera que las conversaciones sirvan para hacer balance de los logros alcanzados en la plena normalización de las relaciones entre Corea del Sur y China, y para empezar a preparar en serio los próximos pasos y los intercambios de alto nivel de cara a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para noviembre en la ciudad china de Shenzhen (sureste)", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano, Park Doo-soon, según medios locales.

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Durante su estancia en Indonesia, Wang presidirá la primera Conferencia del Mecanismo de Diálogo Estratégico Integral entre China e Indonesia y, junto con el ministro chino de Defensa, Dong Jun, asistirá a la segunda Reunión Ministerial del Diálogo Conjunto de Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, según el comunicado chino.

Hace solo una semana las armadas de Pekín y Yakarta completaron unas maniobras conjuntas en aguas al este de Taiwán, un ejercicio inédito en esa zona que Taipéi había condenado al considerar que Pekín busca reforzar sus reivindicaciones de jurisdicción marítima alrededor de la isla.

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En mayo del año pasado, ambos Gobiernos firmaron cuatro memorandos de entendimiento para ampliar la cooperación económica. EFE