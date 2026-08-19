'Cholo' Simeone, sobre Kang-in Lee y Álex Baena: "No busco uno parecido a Griezmann, todos son diferentes"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "no" busca a ningún jugador "parecido" a Antoine Griezmann porque "todos son diferentes" a su juicio, después de que Kang-in Lee y Álex Baena hayan sido señalado como posibles herederos de los elogios del francés tras su victoria por 2-0 ante el Málaga CF.

"No busco alguien parecido a Griezmann, absolutamente. Ya lo decía ayer en la conferencia cuando me preguntaban si había alguien... No busco uno parecido a Griezmann, todos son diferentes. La jerarquía que tenía Antoine tenía sus cosas, los compañeros tienen sus cualidades, sus características importantísimas, etc.", comentó el 'Cholo' Simeone este miércoles en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

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"Álex está en un momento que se lo ve, no es casualidad el gol; es un golazo, la puso justo en el ángulo donde no había lugar para poder llegar al portero. Está entrenando muy bien, se lo ve suelto, se lo ve ágil. Y nada, tenemos que llevar en consecuencia porque ha jugado el Mundial y ha tenido pocos días de preparación para volver a competir. Pero esa energía que te da ganar un Mundial está claro que es muy buena y ojalá que la podamos sacar partido nosotros porque hemos confiado siempre en él", habló sobre Baena, autor del 2-0 frente al Málaga.

Antes, el surcoreano había abierto el marcador con otra bonita diana. "La verdad que [elegir] sería injusto con Álex y con Kang-in porque los dos fueron dos golazos increíbles. El portero venía de tapar dos pelotas fantásticas, pero imposible llegar. La verdad que me quedo... No, no me voy a quedar con ninguno porque se va a enojar uno. Así que, nada, me quedo con los dos. Fueron dos golazos bien resueltos, lo necesitábamos", subrayó tras esta victoria en la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026-27.

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"El partido la verdad que el Málaga lo compitió muy bien. Nosotros sabíamos que íbamos a ir de menos a más. Y el trabajo del primer tiempo fue importante de los chicos para desgastar el partido que necesitábamos desgastar. Obviamente los futbolistas que entraron en el segundo tiempo, en esa calidad de minutos que siempre queremos, lo pudieron resolver de la mejor manera", explicó el entrenador argentino.

Luego indicó que Kang-in "tiene que trabajar con consecuencia de lo que pide el partido". "Cuando el equipo lo necesite del trabajo físico y defensivo, lo hará porque obviamente es un futbolista comprometido con el equipo, lo hemos visto en su selección y lo hemos visto en los equipos donde ha jugado anteriormente, que ha repetido esfuerzos", dijo.

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"Lo importante es llevarlos a que lleguen a su mejor rendimiento individual para que, a partir de su mejor forma física, todos los que han venido del Mundial y los que gracias a Dios se hayan acampado hasta el final del torneo, lleguen de la mejor manera a cada partido y para que vayan creciendo sobre todo de lo físico", afirmó Simeone.

En su once titular dispuso a varios canteranos. "Entendíamos que la mejor manera de enfrentar este partido era jugar con la gente que estaba mejor y los que estaban mejor son los que empezaron. A partir de ahí, el partido lo compitieron muy bien, lo llevaron al lugar donde obviamente necesitábamos llevarlo", argumentó el técnico rojiblanco.

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"Tuvimos alguna situación en el primer tiempo que pudimos haberla resuelto mejor en el final de campo. Ya en el segundo tiempo hablamos, ya habíamos empezado bien y con los cambios como que pudimos dar ese salto de calidad que pedía el partido porque el Málaga la verdad que hizo un partido importante", repitió el 'Cholo'.

Por otra parte, a Simeone le preguntaron su opinión sobre ciertos cánticos oídos en un sector del Metropolitano contra el delantero Julián Álvarez. "Muy respetuoso por nuestra gente", se limitó a decir el entrenador argentino al respecto de su compatriota, en pleno culebrón.

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No en vano, el mercado de fichajes sigue trayendo cola. "Estamos abiertos, como decimos siempre, por un apartado especial. Ustedes lo saben después de 15 años, siempre digo que hasta el final de mercado estoy abierto a todo lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que hable de alguno personalmente, ¿está claro?", apostilló el 'Cholo'.

"Bien, siempre lo he dicho y no lo digo solamente ahora. Tenemos siempre de la mejor manera para darnos las mejores herramientas, como nos la han dado siempre. Y, bueno, esperemos que sea la mejor plantilla que podamos cerrar de acá al final", concluyó Simeone en su conferencia.

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