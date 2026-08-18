La UE defiende que su relación y cooperación con Colombia "trascienden los cambios de gobierno"

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La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido que la relación y la cooperación de la UE con Colombia "trascienden los cambios de gobierno", después de toma de posesión como presidente de Colombia del dirigente ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Así ha respondido la jefa de la diplomacia europea a una pregunta parlamentaria formulada por el eurodiputado francés Anthony Smith, que le inquirió cómo pensaba garantizar que De la Espriella cumpliera el Acuerdo Final de Paz de 2016 y otros compromisos como la protección de los defensores de los Derechos Humanos.

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"La asociación de la UE con Colombia se basa en objetivos a largo plazo que trascienden los cambios de gobierno", ha indicado Kallas en una respuesta escrita, en la que ha asegurado que la UE "mantiene su firme compromiso" con el apoyo a una paz sostenible, la reconciliación y el desarrollo inclusivo en Colombia.

"Desde hace casi una década, la cooperación de la UE ha estado estrechamente vinculada a la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, en reconocimiento de su importancia como marco para abordar las causas profundas del conflicto", prosigue la política estonia.

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Más allá de su apoyo al Acuerdo, ha indicado que la UE sigue comprometida con la paz "en un sentido más amplio", reconociendo que "la violencia continúa afectando a varias regiones y comunidades vulnerables" y que, la consolidación de la paz sigue siendo y seguirá siendo", por tanto, "una prioridad central del compromiso de la UE en Colombia".

En este sentido, ha reivindicado la cooperación Bruselas-Bogotá en el fortalecimiento de la gobernanza local, la promoción de un desarrollo rural inclusivo, la facilitación de la reintegración de los excombatientes, el refuerzo del Estado de derecho y la protección de las comunidades afectadas por la violencia.

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Por último, la alta representante ha augurado que la UE continuará implementando sus programas de cooperación "en consonancia con estos objetivos a largo plazo" y seguirá siendo "un socio fiable para Colombia en la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo inclusivo".