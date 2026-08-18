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El Supremo brasileño autoriza extraditar a un ruso condenado por fraude con criptomonedas

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São Paulo, 18 ago (EFE).- La Sala Primera de la Corte Suprema de Brasil autorizó este martes extraditar a Rusia a Alexander Davydov, condenado en su país por fraude con criptomonedas, informaron fuentes oficiales.

Los cuatro jueces que componen actualmente la sala votaron a favor de la extradición y rechazaron los argumentos de la defensa de Davydov, que alegaba que la petición de las autoridades rusas tenía "motivación política".

Davydov, detenido desde el 12 de febrero en Brasil tras huir de Rusia a través de Kazajistán, también se declaró víctima de "una persecución" en su país "por su actuación como periodista y sociólogo".

Sin embargo, los magistrados brasileños observaron que "no presentó la solicitud formal de refugio ante el Ministerio de Justicia", ni tampoco "aportó pruebas que demostraran el carácter político de la solicitud de extradición".

Además, consideraron que la conducta por la que Davydov fue condenado en Rusia equivale, en Brasil, al delito de estafa.

Tras el fallo del Supremo, le corresponde ahora al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, decidir si entrega o no a Davydov a las autoridades rusas, de acuerdo con la legislación del país suramericano. EFE

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