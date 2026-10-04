China atribuye a las discrepancias del G20 la falta de acuerdos sobre sobrecapacidad

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Pekín, 4 oct (EFE).- China atribuyó este domingo a las discrepancias de la mayoría de los miembros del G20 la falta de acuerdos sobre sobrecapacidad industrial y trabajo forzoso en la reunión de ministros de Comercio celebrada en Estados Unidos, y defendió el mantenimiento del principio de 'nación más favorecida'.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino señaló que, durante la reciente cita de Milwaukee, los asuntos de sobrecapacidad y trabajo forzoso suscitaron "controversia" desde su inclusión en la agenda por la presidencia estadounidense.

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El portavoz sostuvo que numerosos miembros "discreparon" de las propuestas de Washington para emitir declaraciones conjuntas y establecer mecanismos de cooperación, en un contexto en el que, según Pekín, afrontan aranceles estadounidenses vinculados al trabajo forzoso o investigaciones sobre sobrecapacidad.

China destacó que Estados Unidos emitió posteriormente una declaración sobre trabajo forzoso con otros dos países del G20, fuera del marco del grupo.

Washington identificó a esos socios como Argentina y México, que respaldaron el compromiso de impedir la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Sobre la propuesta estadounidense de modificar el principio de nación más favorecida, que exige aplicar por igual los aranceles a los miembros de la Organización Mundial del Comercio, el portavoz afirmó que una "abrumadora mayoría", incluida China, defendió su papel como "piedra angular" del sistema multilateral.

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En materia alimentaria, Pekín aseguró que la declaración incorporó las demandas de economías emergentes y en desarrollo para preservar las cadenas de suministro y reconocer el derecho a adoptar medidas por motivos de política interna y seguridad alimentaria.

El documento acordado condena el uso del comercio de alimentos como instrumento de coerción económica o política.

El Ministerio afirmó que China defendió sus intereses y los de los países en desarrollo y expresó su disposición a trabajar con los demás miembros para lograr resultados comerciales en la cumbre del G20 de Miami, prevista para el 14 y 15 de diciembre. EFE

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