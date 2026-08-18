El BCE espera que la inflación ronde el 3% el resto del año

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La tasa de inflación de la zona euro se mantendrá en niveles próximos al 3% durante el resto de 2026, aunque la evolución de los precios dependerá en gran medida de si finalmente se resuelve la crisis de Oriente Próximo, según ha anticipado el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane.

"Probablemente se mantendrá en torno al 3% durante el resto del año", ha apuntado el economista irlandés durante una entrevista con la cadena RTE1, recogida por Europa Press, donde ha afirmado que, si bien no es comparable a la situación de 2022, se trata de un nivel "muy por encima del objetivo del 2%".

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Según los datos de Eurostat, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en el mes de julio en el 2,9%, una décima por encima de la subida de los precios en junio.

Además de los precios energéticos, aunque actualmente la inflación de los alimentos en Europa es relativamente baja, Lane ha advertido de que fenómenos meteorológicos como 'El Niño', "previsiblemente ejercerán una mayor presión al alza sobre la inflación", principalmente en 2027, por lo que la inflación alimentaria "será uno de los principales impulsores de la inflación durante el próximo año".

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Asimismo, paralelamente a la situación energética, ha destacado la importancia de tener en cuenta también el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial. "Debemos analizarlo todo de forma integral", ha explicado.

En cualquier caso, Lane ha subrayado que la evolución de la inflación en la zona euro "depende mucho de si se resuelve la crisis (de Oriente Próximo)", por lo que ha calificado la situación como "realmente incierta".

"Si tenemos una guerra indefinida en Oriente Próximo, el impacto relativamente benigno que hasta ahora ha tenido en la economía mundial podría cambiar", ha advertido.

"Ante la incertidumbre, nuestro compromiso es, fundamentalmente, no dedicar tiempo a hablar sobre posibles subidas de tipos de interés en el futuro", ha añadido, reiterando que las decisiones sobre tipos del Consejo de Gobierno del BCE se basarán en lo necesario para asegurar que la inflación vuelva al 2%.

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