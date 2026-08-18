Amaia Salamanca y Rosauro Varo, más cómplices y cariñosos que nunca en su reaparición en el concierto de Taburete

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Nueva cita para los amantes de la música en el Festival Starlite Occident de Marbella, que este lunes ha estado protagonizado por Taburete, uno de los grupos fieles a al plan del verano por excelencia en la costa malagueña, que ha vuelto a la icónica Cantera de Nagüeles para presentar sus nuevas canciones y repasar sus grandes éxitos diez años después de actuar en el festival marbellí por primera vez. Y como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder a Guillermo Bárcenas y a Antón Carreño en directo, como Victoria Federica -que logró esquivar a las cámaras y pasar inadvertida-, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virgina Troconis, o David Muñoz de 'Estopa'.

Pero si hay alguien que ha acaparado todas las miradas esos han sido sin duda Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que dejando a un lado la discreción que siempre ha marcado su relación se han mostrado mas cariñosos y cómplices que nunca en su reaparición, demostrando que 16 años después de comenzar su historia de amor están tan enamorados como el primer día.

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A pesar de que son contadas las veces en las que se dejan ver juntos en público, la pareja, que posee una espectacular residencia de verano en Marbella, no ha dejado pasar la ocasión de aparcar por unas horas su faceta de papás -tienen tres hijos en común, Olivia (12), Nacho (10) y Mateo (9)- para disfrutar de uno de sus grupos favoritos entre risas, confidencias y besos, presumiendo del gran momento que atraviesa su relación ante las cámaras.

También de bronceado, ya que después de varias semanas de vacaciones en su refugio en la Costa del Sol -un impresionante chalet de tres plantas y 600 metros cuadrados en una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona- Amaia estaba sencillamente radiante con un diseño ceñido de escote asimétrico en color verde oliva que potenciaba su moreno.

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