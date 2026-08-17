Un tribunal condena a más de 11 años de prisión a un opositor antibelicista ruso por desacreditar al Ejército

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Un tribunal de la ciudad rusa de Pskov ha condenado este lunes a 11 años y un mes de prisión al opositor antibelicista Lev Shlosberg, vicepresidente del partido Yabloko, por desacreditar y difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas en el marco de la guerra de Ucrania.

La formación, vetada por parte del Tribunal Supremo en las próximas elecciones legislativas de mediados de septiembre por financiación extranjera, ha anunciado en redes sociales que apelará la decisión contra Shlosberg, a quien también se le ha impuesto una prohibición de seis años de participar en actividades relacionadas con sitios web, foros, chats y grupos online.

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La Fiscalía había pedido 12 años y un mes de prisión en su contra por desacreditar y difundir información falsa del Ejército en virtud de los artículos 280 y 207 del Código Penal ruso, según ha recogido la agencia de noticias estatal TASS.

La sentencia se ha dictado teniendo en cuenta una condena anterior: en noviembre de 2025, fue condenado a realizar 420 horas de servicio comunitario por incumplimiento de sus funciones como "agente extranjero" tras ser incluido en la lista en junio de 2023.

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El político, que también es vicepresidente de Yabloko en la rama regional de Pskov, estuvo primero bajo arresto domiciliario tras la apertura de su caso por desacreditar al Ejército, si bien después fue enviado a prisión preventiva acusado de difundir "información falsa".

Los casos se remontan a un debate con un historiador en el que el opositor se mostraba contrario a la guerra de Ucrania y a otra republicación en sus redes sociales de una portada de un periódico británico crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin, por el conflicto con Kiev.

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