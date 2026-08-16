Las autoridades de Colombian rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

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Las autoridades colombianas han rebajado a 289 los muertos por el seísmo del pasado 10 de agosto en el departamento de Chocó, en el noroeste del país, frente a las 295 víctimas mortales anunciadas previamente.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado este balance, que también revisa a la baja el número de personas dadas por desaparecidas de 320 a 143.

En cambio, la cifra de heridos aumenta ligeramente hasta los 3.937, mientras que han sido rescatadas 353 personas.

El terremoto, que ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país, ha dejado 54.382 familias y 115.461 personas damnificadas hasta el momento.

En el apartado de daños materiales, el seísmo y sus réplicas han provocado daños en más de 81.500 viviendas, destruido más de 14.700, y colapsado 66 edificios por todas las zonas afectadas

Además hay daños en 234 centros de salud y 2.535 centros educativos --cifras ligeramente menores a las anunciadas horas antes, así como en 3.782 centros comunitarios.

Por último, en lo que a infraestructuras se refiere, la UNGRD ha constatado daños en poco más de 300 carreteras, 62 acueductos, 44 puentes y cinco aeropuertos.