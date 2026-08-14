Una explosión de gas en una mina de carbón de China deja siete desaparecidos

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Pekín, 14 ago (EFE).- Una explosión de gas en una mina de carbón de la provincia central china de Hunan ha dejado siete trabajadores desaparecidos de los 52 que se encontraban bajo tierra cuando ocurrió el siniestro, informó este viernes la agencia estatal Xinhua.

El accidente se produjo a las 05:08 hora local (21:08 GMT del jueves) en la mina de Yangmeishan, situada en la ciudad de Lianyuan.

Las investigaciones preliminares apuntan a que 52 trabajadores se encontraban de servicio bajo tierra en el momento de la explosión, de los cuales 44 lograron salir ilesos, siete permanecen desaparecidos y uno fue trasladado para recibir atención médica de emergencia.

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Las autoridades municipales y del condado han movilizado a los servicios de emergencia, salud y otros departamentos pertinentes para llevar a cabo operaciones de rescate y socorro en el lugar, mientras la causa del accidente está siendo investigada.

El siniestro se produce menos de tres meses después de la explosión de gas registrada en la mina Liushenyu, en la provincia central de Shanxi, que dejó al menos 82 muertos, uno de los peores accidentes mineros registrados en China en los últimos años.

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China, el mayor productor y consumidor mundial de carbón, mantiene una fuerte dependencia de este combustible. La siniestralidad minera se ha reducido de forma significativa en las últimas décadas, aunque los accidentes siguen siendo frecuentes en un sector que registra problemas persistentes de supervisión, subcontratación y cumplimiento de las normas de seguridad.

Según datos oficiales, el sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, un descenso del 53,6 % respecto al lustro anterior. EFE