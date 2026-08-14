Viernes, 14 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid, 14 ago (EFE).-

Clacton (R.Unido) - El líder ultraderechista británico Nigel Farage revalidó este viernes su escaño para el parlamento de Westminster por la circunscripción de Clacton on Sea (sur de Inglaterra), al lograr una contundente victoria sobre sus rivales en la elección parcial de ayer.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- El partido opositor venezolano La Causa R convoca a una protesta a las afueras de la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) para exigir el cese de las fallas eléctricas en el país, que se registran a diario, especialmente en regiones alejadas de Caracas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cumple este 15 de agosto tres años en el poder con una popularidad cercana al 50 % y en pleno año de elecciones municipales, mientras enfrenta críticas por el aumento del déficit fiscal y las deudas del Estado, al tiempo que redobla su apuesta por atraer inversiones extranjeras.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Pereira (Colombia).- Cinco días después del potente terremoto que sacudió a Colombia y con cada vez menos esperanzas de rescatar personas vivas atrapadas bajo los edificios derrumbados, la ciudad colombiana de Pereira intensifica la remoción de los escombros que dejó el sismo para tratar de empezar a reconstruir sus vidas después de la tragedia.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Cali (Colombia).- Hace solo una semana, Cali atraía la atención mundial por albergar la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con la asistencia del rey de España y mandatarios latinoamericanos, pero la suerte le cambió y hoy las miradas son por la devastación causada por el terremoto de magnitud 7,4 en esta urbe, la tercera del país.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Quibdó (Colombia).- El terremoto ha profundizado la crisis del hospital de Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó, que hoy funciona con una ocupación superior al 160 % y que debe responder a la emergencia mientras arrastra dificultades históricas de capacidad, infraestructura y atención en una de las regiones más pobres del país.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Castillejos (Marruecos).- Marruecos ha reforzado las medidas de seguridad en la frontera con la ciudad española de Ceuta, con un amplio despliegue policial y la instalación de nuevo alambrado, ante los llamamientos difundidos en redes sociales para organizar un cruce masivo el próximo 15 de agosto.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Chiba (Japón).- Al menos seis personas fallecieron en la prefectura japonesa de Chiba, en el este del archipiélago y cercana a la metrópolis de Tokio, tras unas fuertes lluvias que desataron la víspera inundaciones, mientras miles de personas siguen este viernes evacuadas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- Luigi Mangione acude a una nueva audiencia en un tribunal federal de Nueva York en la que se espera que se declare culpable por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, según adelantan medios estadounidenses.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo tailandés, Sihasak Phuangketkeow.

(Vídeo)(Foto)

Yakarta.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha pronunciado este viernes en el Parlamento un discurso anual sobre el estado de la nación antes del Día de la Independencia la próxima semana.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EEUU).- Luigi Mangione acude a una nueva audiencia en un tribunal federal de Nueva York en la que, según varios medios estadounidenses, se espera que se declare culpable por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala - Casa Centroamérica, una organización creada por personas exiliadas y migrantes de la región, revelará este viernes el impacto social del desarraigo forzado de decena de guatemaltecos, un informe denominado "La verdad del exilio (2014-2025)", documento que será entregado al presidente Bernardo Arévalo de León con recomendaciones al Gobierno para la reparación y protección de las víctimas.

(Foto) (Vídeo)

Bangkok.- En el corazón de Bangkok, a pocos minutos del imponente Gran Palacio y entre calles abarrotadas de turistas, pequeñas tiendas rompen con la idílica postal de la capital tailandesa para exhibir en sus escaparates pistolas, rifles y metralletas que evidencian el fácil acceso a las armas de fuego en el país.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- Humanoides que regatean en un campo de fútbol, devuelven pelotas de tenis de mesa o se enfrentan a tareas cotidianas ultiman en Pekín su preparación para la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, lanzadera de los avances y las limitaciones de una tecnología por la que China apuesta como industria estratégica

(Vídeo)(Foto)

Cabo Cañaveral (EE.UU.).- El administrador de la NASA, Jared Isaacman, junto a otros responsables de la agencia y miembros del Congreso, anuncian los planes para un evento que conmemorará el 250 aniversario de Estados Unidos en el que destacarán el liderazgo del país en aviación, exploración espacial y nuevas tecnologías.

(Vídeo)(Foto)

Lahore/Karachi/Islamabad (Pakistán).- Celebraciones por el Día de la Independencia en Pakistán.

(Vídeo)(Foto)

París.- Francia vive un pico en la que es la tercera ola de calor del verano y la tercera más larga desde que hay registros, al haber empezado el 28 de julio, con temperaturas que deben superar los 40 grados este viernes en algunas ciudades.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Investigadores mexicanos hablan con EFE sobre el “hongo zombi”, que habita en los bosques de Jalisco, el cual es capaz de infectar insectos, alterar su comportamiento y utilizar sus cuerpos para reproducirse y que lleva el nombre de Guillermo del Toro, en homenaje al cineasta mexicano y a su fascinación por criaturas que, como esta especie, pueden resultar “monstruosas y bellas a la vez”.

(Vídeo)(Foto)

Anaheim (EE.UU.).- El coloso del entretenimiento Disney despliega este fin de semana una extensa hoja de ruta en la D23, su mayor convención mundial de seguidores, en la que revela sus planes para los próximos estrenos de cine y televisión, así como las novedades que prepara para sus parques temáticos y cruceros ante miles de fanáticos.

(Vídeo)(Foto)

Edimburgo (R.Unido).- El Festival de Arte de Edimburgo (EAF) abre este viernes una nueva edición que, hasta el 30 de agosto, reunirá exposiciones, instalaciones y propuestas artísticas en distintos espacios de la capital escocesa, con un programa marcado por los archivos alternativos, las historias queer y la memoria colectiva.

(Vídeo)(Foto)

Moscú.- La noche en Moscú es joven. Más en verano, cuando ya empieza a amanecer a las 04:00 de la madrugada. Durante este corto periodo de buen tiempo triunfan los espacios abiertos, pero cada vez hay menos. Uno a uno cierran los locales de electrónica favoritos de los moscovitas.

(Vídeo)(Foto)

Miami.- La actriz mexicana Ninel Conde, conocida como "el bombón asesino", estrena este viernes su reality show 'Sin filtro', en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca y en el que combate el estigma de las cirugías y procedimientos estéticos que afrontan las mujeres.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Los mexicoestadounidenses Carlos Santana y Becky G publican el video de su dueto 'Mi gran amor', con historias que homenajean a los inmigrantes en medio de las crecientes deportaciones en EE.UU. y con la promesa de destinar regalías a familias afectadas por las detenciones migratorias.

(Vídeo)

srp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.