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Rusia denuncia un muerto y seis heridos en un ataque ucraniano contra un bloque de viviendas en Briansk

17/06/2023 Ambulancias en Briansk, Rusia POLITICA EUROPA RUSIA GOBIERNO DE BRIANSK
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Un ataque de Ucrania contra la ciudad rusa de Briansk, en el oeste del país, ha dejado este viernes al menos un muerto y seis heridos, según han informado las autoridades locales rusas.

El gobernador de la región homónima, Yegor Kovalchuk, ha denunciado que un número no concretado de misiles ucranianos han alcanzado un bloque de viviendas en el barrio de Sovetski, el centro administrativo de la ciudad.

El impacto de los proyectiles ucranianos ha provocado un incendio en el lugar que ha llevado a la evacuación del resto de los residentes, según el gobernador.

Ucrania todavía no se ha pronunciado sobre este ataque.

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