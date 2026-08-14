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Muere ahogado un menor de Nueva York en una piscina de la zona turística de Condado

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San Juan, 14 ago (EFE).- Un menor de 11 años, residente del estado de Nueva York, falleció ahogado en la piscina de un condominio de apartamentos en la zona turística de Condado, en San Juan, reportó este viernes la Policía de Puerto Rico.

Según detalla un informe policial, a eso de las 6:13 de la tarde del jueves una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de que un menor de 11 años se había ahogado en la piscina del Condominio Del Mar, ubicado en la Avenida Ashford, en Condado.

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El perjudicado y sus familiares se encontraban de vacaciones en el lugar, cuando la madre del niño se percató de que este se encontraba en la profundidad de la piscina.

El menor fue sacado del agua y trasladado por sus familiares hacia la Sala de Emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de la pesquisa de este suceso. EFE

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