Ocho actores con Down protagonizan este viernes una versión de 'Hamlet' en el Festival de San Javier (Murcia)

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Ocho actores y actrices con síndrome de Down protagonizarán este viernes, a las 22.30 horas, una versión de 'Hamlet' de la compañía peruana Teatro La Plaza en el Auditorio Parque Almansa, dentro del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

La propuesta, dirigida y versionada por Chela De Ferrari, parte del clásico de William Shakespeare y se construye a partir de las experiencias, deseos, frustraciones y vivencias personales de sus ocho intérpretes, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

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La compañía ha presentado este jueves el espectáculo en San Javier, en un encuentro con los medios en el que han participado el director adjunto del montaje, Jonathan Oliveros; los actores Jaime Cruz y Octavio Bernaza; y el director del Festival y concejal de Cultura de San Javier, David Martínez.

El montaje plantea una versión libre del clásico en la que no existe un único Hamlet, sino que los ocho intérpretes asumen el personaje y trasladan al escenario sus propias experiencias.

"En esta obra todos somos Hamlet", ha señalado Jaime Cruz, uno de los protagonistas. El actor fue el origen del proyecto después de trabajar durante tres años en Teatro La Plaza como acomodador, mientras esperaba una oportunidad para actuar.

Durante una presentación interna del equipo se presentó como actor y coincidió con el proyecto que Chela De Ferrari llevaba tiempo preparando sobre 'Hamlet'.

El proceso de creación se prolongó durante cerca de un año y permitió incorporar las aportaciones personales de los ocho intérpretes.

"La vida de Hamlet se unió con la vida de nosotros", ha explicado Octavio Bernaza, quien ha destacado la libertad con la que el elenco desarrolló la propuesta durante los ensayos. El reparto está formado por Jaime Cruz, Octavio Bernaza, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo.

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Según Jonathan Oliveros, el montaje permite que los propios cuerpos, voces y formas de expresión de los intérpretes transformen el texto de Shakespeare y plantea cuestiones relacionadas con las oportunidades de las personas con discapacidad y su participación en la sociedad.

La llegada de Teatro La Plaza supone además la primera presencia de una compañía latinoamericana en la programación del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

David Martínez ha destacado la incorporación de la compañía peruana, una de las referencias de la escena teatral de su país, al programa del certamen.

El montaje fue estrenado en Teatro La Plaza de Lima en 2019 y posteriormente ha tenido recorrido internacional, con presencia en el Edinburgh International Festival en 2024 y en el Singapore International Festival of Arts este año.

Antes de su llegada a San Javier, la compañía representó la obra el 11 de agosto en el Teatro Romano dentro de Sagunt a Escena. La representación de este viernes comenzará a las 22.30 horas en el Auditorio Parque Almansa de San Javier.

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