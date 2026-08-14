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Nicole Kidman es la protagonista de 'She's the best', la nueva canción de Troye Sivan que celebra a las mujeres

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La actriz Nicole Kidman es la protagonista en la nueva canción del artista Troye Sivan, 'She's the best', en la que celebra a las mujeres.

Esta canción es el primer adelanto del nuevo y cuarto disco de Sivan, que lleva el mismo nombre y verá la luz el próximo 9 de octubre.

Así, Kidman es la figura central del vídeo que acompaña al tema y que está dirigido por Gordon Von Steiner, habitual colaborador de Sivan y director detrás de 'Rush' y 'One of Your Girls'.

Tanto el vídeo como la letra de la canción es un homenaje nocturno y festivo a la feminidad que comienza con Kidman paseando por la ciudad con un vestido de cuero negro, abrigo llamativo y gafas de sol antes de entrar a un club nocturno de 'drag'.

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'She's the best' llega como el sucesor del disco 'Something to Give Each Other', que el artista sudafricano publicó en 2023 y que se compone de canciones como 'Got Me Started'.

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