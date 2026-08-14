Maxi Iglesias presume de verano y buena compañía en una terraza de Madrid

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Maxi Iglesias vive una etapa especialmente equilibrada en la que combina el éxito profesional con una vida personal cada vez más discreta. El actor madrileño, que se dio a conocer con Física o Química y que en los últimos años ha consolidado una sólida carrera en cine y televisión, continúa encadenando proyectos y manteniéndose como uno de los rostros más reconocidos de la ficción española. A ello se suma el interés que sigue despertando su vida sentimental, especialmente después de los rumores que en los últimos meses lo han relacionado con la actriz Aitana Sánchez-Gijón, una información sobre la que ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente.

Lejos del ruido mediático, el intérprete ha sido captado disfrutando de una relajada tarde de verano en una terraza de Madrid junto a un grupo de amigos. Un plan sencillo y cotidiano que refleja el momento de calma que parece atravesar tras unos meses marcados por rodajes, promociones y viajes relacionados con sus últimos trabajos.

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Con un estilo informal y una actitud completamente distendida, Maxi compartió conversación y risas con sus acompañantes durante varias horas, aprovechando el buen tiempo y el ambiente de una de las terrazas más concurridas de la capital. En todo momento se mostró relajado y centrado en disfrutar de la compañía de sus amigos, alejándose por unas horas de los focos y de los compromisos profesionales que han ocupado buena parte de su agenda.

Las imágenes dejan ver a un Maxi Iglesias cercano y relajado, disfrutando de una tarde cualquiera en Madrid con total normalidad. Una estampa que confirma que, más allá del galán de la gran pantalla y de los titulares sobre su vida privada, el actor sigue encontrando en los planes sencillos y en la buena compañía la mejor forma de desconectar antes de afrontar sus próximos compromisos profesionales.

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