Localizados 12 migrantes escondidos en compartimento de carga de un camión en Países Bajos

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La Haya, 14 ago (EFE).- La Policía neerlandesa ha localizado este viernes a 12 personas migrantes escondidas en el compartimento de carga de un camión en un polígono industrial cerca de la ciudad portuaria de Róterdam, y ha detenido tanto al grupo como al conductor del vehículo.

El vehículo, un camión con matrícula turca, fue localizado en las instalaciones de una compañía de transporte marítimo, desde donde operan ferris con destino a Felixstowe, en Reino Unido.

Según confirmó la Policía neerlandesa, el camión estaba "en un polígono industrial en las inmediaciones de Vulcaanweg, en Vlaardingen" y los 12 migrantes, "que habían accedido clandestinamente" al compartimento de carga del vehículo, han sido trasladados a comisaría junto con el conductor.

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Entre las personas encontradas había hombres y mujeres, incluidas algunas de edad avanzada, aunque por el momento se desconoce cuál era su destino final, su procedencia y su nacionalidad, según la información publicada por el medio regional Rijnmond.

Los 12 migrantes fueron examinados por personal sanitario de una ambulancia antes de ser trasladados a comisaría, y no está claro dónde serán trasladados después.

El conductor del camión fue arrestado bajo sospecha de tráfico ilícito de migrantes, según Rijnmond.

Este tipo de incidentes es común en esta zona portuaria de los Países Bajos. Durante un control fronterizo en una terminal de ferris de Vlaardingen en febrero, la Policía encontró a seis personas procedentes de Afganistán e Irak, entre ellas un menor, ocultas en un camión.

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Esa misma semana, otros 16 migrantes, entre ellos seis menores, fueron hallados en un remolque frigorífico en Hoek van Holland, con destino al Reino Unido. Dos sospechosos fueron detenidos por ello bajo sospecha de tráfico ilícito de migrantes. EFE