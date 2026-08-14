Lara Dibildos y Carlos Maturana disfrutan de unas vacaciones en familia junto a los hijos de la actriz y Anna Barrachina

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Lara Dibildos y Carlos Maturana atraviesan uno de los momentos más estables de su relación. La actriz y el empresario llevan más de dos años juntos y, aunque siempre han optado por mantener su historia de amor lejos del foco mediático, con el paso del tiempo se han consolidado como una de las parejas más discretas y sólidas del panorama social. Su relación no solo ha fortalecido el vínculo entre ambos, sino que también ha integrado con naturalidad a sus respectivos entornos familiares.

La pareja ha regresado de unas vacaciones en Mykonos, donde ha disfrutado de unos días de descanso en familia rodeados del mar Egeo y de las playas de la isla griega. Un viaje muy especial en el que han estado acompañados por Fran Murcia, el hijo mayor de Lara y fruto de su matrimonio con el exjugador de baloncesto Fran Murcia, y por Álvaro, el hijo pequeño que la actriz tuvo con Álvaro Muñoz Escassi.

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Uno de los detalles más significativos de esta escapada es que también ha viajado con ellos Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi. La presencia de la joven confirma la excelente relación que mantiene con Lara Dibildos, quien siempre ha hablado con naturalidad del cariño y la cercanía que existe entre ambas. Con el paso de los años, Anna se ha convertido en una más dentro del entorno familiar de la actriz, reflejando la buena sintonía que siguen manteniendo pese al fin de la relación sentimental entre su padre y Lara.

Tras este viaje a Grecia, la pareja regresa a Madrid con la sensación de haber disfrutado de un verano especialmente significativo, rodeados de sus seres queridos y demostrando que su relación atraviesa una etapa de absoluta consolidación.