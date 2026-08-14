Air India realizará test de drogas a todos sus pilotos tras posible positivo de un capitán

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Nueva Delhi, 14 ago (EFE).- La aerolínea Air India y su filial Air India Express someterán a todos sus pilotos a pruebas de detección de sustancias prohibidas y medicamentos no autorizados, después de que un último suceso con 17 heridos destapara el posible positivo por drogas del comandante del vuelo.

"Consideramos que ahora es importante ir más allá. Por eso, hemos decidido realizar un cribado completo a todos los pilotos del Grupo para detectar cualquier sustancia o medicamento no permitido", indicó la compañía en una circular interna citada por la cadena india NDTV.

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La medida entrará en vigor de manera inmediata y ampliará los controles obligatorios al 100 % de la plantilla, frente al 10 % aleatorio que exigía la normativa del país hasta ahora.

La decisión de la aerolínea llega después de que un vuelo perdiera más de 90 metros de altitud bruscamente, provocando lesiones a 17 personas y derivando en la suspensión cautelar de la tripulación.

El incidente, clasificado como "grave" por el Ministerio de Aviación indio, ocurrió el pasado 4 de agosto en el vuelo AI2379, operado por un Airbus A320 que cubría la ruta entre Phuket (Tailandia) y Nueva Delhi con 137 pasajeros y ocho tripulantes a bordo.

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Tras el suceso, las pruebas iniciales al capitán arrojaron un resultado no concluyente que requirió análisis de laboratorio, los cuales confirmaron la presencia de marihuana, según informaron fuentes de la investigación a medios locales.

"La prueba de detección correspondiente al Piloto al Mando (PIC, por sus siglas en inglés) indicó un resultado que requiere pruebas confirmatorias. En consecuencia, las muestras han sido enviadas al laboratorio designado para un análisis confirmatorio, a la espera del informe final", declaró entonces el ministerio indio.

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Los dos pilotos del vuelo continúan suspendidos de sus funciones mientras la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación (AAIB) mantiene abierta la investigación del suceso.

Air India se encuentra en el punto de mira desde junio de 2025, cuando un vuelo que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres se estrelló poco después del despegue, provocando la muerte de 241 personas a bordo y 19 en tierra, con un único superviviente. EFE

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