Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 14 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,82 quetzales, experimentando un incremento del 2,62% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,6 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,06, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,26%.

El euro se ha apreciado contra el quetzal guatemalteco durante el último día, marcando una tendencia positiva después de un periodo de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 28,28%, notablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,36%, indicando un entorno de inestabilidad en el mercado.

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