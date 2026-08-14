Prisión preventiva para un líder indígena en el marco de las protestas contra el fin del subsidio al diésel en

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La Justicia de Ecuador ha dictado este viernes prisión preventiva para el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), Guido Perugachi, por la paralización de los servicios públicos durante las protestas de septiembre y octubre de 2025.

Así lo ha decidido la magistrada Mery Raquel Maza, que ha señalado durante la audiencia que la medida cautelar "se ejecutará garantizando su derecho a la identidad cultural" en virtud de la Guía de Justicia Intercultural de la Corte Nacional de Justicia.

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La detención de Perugachi "se realizará bajo un enfoque intercultural, manteniendo la consulta y la coordinación permanente con las autoridades indígenas correspondientes a su comunidad", ha asegurado esta jueza de la Unidad de Garantías Penales de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador.

Maza ha aceptado así la solicitud de la Fiscalía, que acusa al líder indígena de instigar a otras personas para paralizar servicios públicos durante las protestas que se extendieron durante cerca de un mes en Imbabura con motivo de la eliminación del subsidio al diésel.

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Al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas por el uso desmedido de la fuerza para reprimir las protestas, tal como denunció, entre otros organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humamos (CIDH), y organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, las ciudades de la provincia sufrieron el desabastecimiento de varios productos como el gas para uso doméstico, lo que llevó al Ejecutivo de Daniel Noboa a poner en marcha un convoy con ayuda humanitaria con la participación de militares.

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