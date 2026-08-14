Banco Mundial ofrece 200 millones de dólares y asistencia técnica a Colombia tras el sismo

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Washington, 14 ago (EFE).- El Grupo Banco Mundial detalló este viernes la dimensión de la respuesta integral a Colombia, que incluye ayuda económica directa de 200 millones de dólares y asistencia técnica, tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Desde el Banco Mundial se indicó que se está realizando "un trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia y los socios para el desarrollo para atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación".

Ese "trabajo conjunto" incluye el desembolso el pasado día 13 de 200 millones de dólares "para apoyar la respuesta de emergencia" y "una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar al Gobierno una evaluación preliminar de las pérdidas económicas y ayudar a priorizar la asistencia y los esfuerzos de reconstrucción".

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Por otra parte, el Banco Mundial informó, a través de un comunicado, que están en contacto con "los bancos de desarrollo de Colombia, las instituciones financieras y el sector privado para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas".

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (ALC), Susana Cordeiro, ofreció al presidente de Colombia Abelardo della Espriella su "respaldo para acompañar a Colombia en este proceso de recuperación", a través de un mensaje en cuenta de X.

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Cordeiro recordó la entrega inicial de los 200 millones de dólares y añadió la disposición del Banco Mundial de brindar al país la "asistencia técnica especializada y experiencia internacional en gestión de desastres para realizar una evaluación rápida de daños, identificar las necesidades más urgentes y orientar las acciones de recuperación".

El Grupo Banco Mundial puso de relieve este viernes su solidaridad con Colombia y su compromiso para apoyar "la recuperación del país" tras el terremoto del pasado lunes.

La cifra de muertos asciende ya a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). EFE