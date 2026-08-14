España registra 620 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre y se mantiene en un 7% por encima de lo normal

14/08/2026 Precipitaciones al inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre, hasta el 11 de agosto de 2026 SOCIEDAD AEMET

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España registra 620 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvias acumuladas desde el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre, hasta el 11 de agosto de 2026, por lo que se mantiene en un 7% por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico presentan valores superiores a los normales del periodo 1991-2020 en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra extendiéndose por los Pirineos hasta Lleida, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería.

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Los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular, en la sierra de Grazalema. En los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de agosto, las precipitaciones registradas afectaron a amplias zonas del norte y levante peninsular. Los acumulados fueron particularmente intensos en Teruel y en regiones interiores de Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, superando los 40 litros por metro cuadrado (l/m2), y destacando notablemente en Guipúzcoa y el Pirineo catalán, donde se superaron los 80 l/m2. En el resto de regiones, las precipitaciones no superaron los 20 l/m2.

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Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales destacan los 58 l/m2 en Hondarribia-Malkarroa; 22 l/m2 en Teruel; 20 l/m2 en Girona/Costa Brava; 18 l/m2 en Bilbao/Aeropuerto; 17 l/m2 en Molina de Aragón y 13 l/m2 en Pamplona/Noain y Asturias/Avilés.

El día 12 de agosto se registraron precipitaciones débiles en zonas puntuales del interior del Levante, y localmente más fuertes en el interior de Granada, superando los 10 l/m2.