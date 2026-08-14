El ultranacionalista Nigel Farage regresa al Parlamento tras ganar las elecciones locales en Clacton

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El líder del ultranacionalista y euroescéptico partido Reform UK, Nigel Farage, volverá al Parlamento británico tras ser declarado esta madrugada como vencedor de las elecciones locales en Clacton, unos comicios declarados por el mismo Farage, prácticamente ganador cantado desde el primer momento, con el objetivo de afianzarse ante la opinión pública en medio de un escándalo de donaciones.

Farage ha ganado con 22.239 votos y ha sacado una mayoría de 12.784 papeletas a su único rival, el Conde Carabasura (en realidad, el escritor Jonathan David Harvey, un candidato satírico que compareció simplemente como exaltación de la democracia).

Ni el partido Laborista ni el Conservador han presentado candidatos a unos comicios que han considerado una pantomima de Farage.

El euroescéptico líder de Reform ha subido respecto a su victoria de 2024, como también lo ha hecho su partido en las encuestas desde entonces. La participación fue del 44,37%, aproximadamente un 14 por ciento por debajo de hace dos años.

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Farage, sin embargo, no ha acudido a celebrar su victoria porque la Policía le había informado de que existía una "campaña organizada para perturbar y degradar el resultado". Según fuentes policiales a Press Association, en ningún momento se recomendó a Farage que no asistiera al evento.