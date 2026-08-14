El peso mexicano rompe la barrera de las 17 unidades por dólar impulsado por 'carry trade"

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Ciudad de México, 14 ago (EFE).- El peso mexicano rompió momentáneamente la barrera de las diecisiete unidades por dólar, apoyado por operaciones de "carry trade" y la debilidad de la divisa estadounidense, aunque la firma Banco Base advirtió que la moneda ya está en sobrecompra y podría registrar una corrección.

El análisis técnico de Banco Base, difundido este viernes por su directora de Análisis Económico-Financiero, Gabriela Siller, registró un tipo de cambio de 17,03281 pesos por dólar y mínimo intradía de 16,9775.

La firma atribuyó la apreciación de la moneda mexicana a la reconstrucción de posiciones de "carry trade", estrategia que aprovecha diferenciales de tasas, después de la intervención de Japón y Estados Unidos para respaldar al yen.

Según el banco, la expectativa de otra depreciación del yen aumentó el atractivo de vender yenes y volver a tomar posiciones en monedas de mayor rendimiento, como el peso.

Al perforarse el soporte de diecisiete pesos, Banco Base elevó la probabilidad de que el dólar busque los 16,91 pesos, nivel no visto desde el 3 de junio de 2024.

Sin embargo, la entidad interpretó la apreciación como una "sobrecompra" por el momento que atraviesa el peso y observó una alta probabilidad de corrección.

La última fase similar se sobrecompra para la moneda mexicana ocurrió del 14 al 29 de enero, según datos de Base.

El Banco de México (Banxico) reportó un cierre de jornada de 17,0308 pesos, 0,27 centavos por encima de la cotización de Base, aunque la diferencia responde al horario y a la metodología.

Según datos oficiales del banco central mexicano, la última vez que el tipo de cambio cerró una sesión por debajo del umbral de las diecisiete unidades fue el 31 de mayo de 2024, cuando se posicionó en 16,97 pesos por dólar.

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Base colocó resistencias en 17,1135 y 17,1977 pesos, zonas donde una depreciación del peso podría frenarse, y soportes en 16,9775 y 16,9100, niveles cuya ruptura reforzaría la apreciación.

Por su parte, Janneth Quiroz, directora de Análisis de Monex, señaló que el peso mexicano era la décima moneda emergente con mayores ganancias y atribuyó la ruptura de la barrera de diecisiete al dólar débil y a una menor volatilidad global, que favorece el "carry trade".

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Mientras los analistas señalaron factores financieros externos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió -en su conferencia de prensa- ante el llamado “superpeso” que su desempeño está relacionado con su política económica y de desarrollo, pues aseguró: “estamos bien” y “vamos bien y cada vez vamos a estar mejor”, al vincularlo con su previsión de mayor dinamismo económico en el segundo semestre por el impulso a las obras públicas. EFE