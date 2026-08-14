El Ibex 35 cierra la semana cayendo un 0,10%, hasta los 20.156 puntos

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El Ibex 35 ha cerrado la semana con una caída acumulada del 0,10%, hasta alcanzar los 20.156 puntos, tras varios días marcados por la persistentes tensiones geopolíticas. Se trata de la primera semana en un mes que el selectivo cierra en negativo.

Solamente en la sesión de este viernes, el Ibex 35 se ha dejado un 0,06%, pese a que durante la semana había llegado a alcanzar nuevos máximos.

"La evolución de los precios en España continúa generando inquietud. En julio, la inflación interanual repuntó hasta el 3,6%, superando en una décima la estimación preliminar. Por su parte, la variación mensual se situó en el 0,3%, lo que proyecta un ritmo anualizado del 3,66% y confirma la ausencia de señales de moderación", ha afirmado el analista de XTB, Javier Cabrera.

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La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha señalado en las últimas horas que "el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán, esto es, el fin del bloqueo naval a sus puertos, un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, así como la liberación de los fondos iraníes congelados por Washington.

Este viernes los mercados se han despertado también con la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 100% sobre los drones y componentes relacionados importados a territorio estadounidense en aras de apoyar a la industria nacional, de consolidar las cadenas de suministro y de reducir la dependencia respecto de otros países.

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Para los drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, este arancel será del 15%; mientras que para los de Reino Unido se reducirá al 10%, siempre y cuando prácticamente todo el hardware, software y tecnología tenga su origen en estos países y en Estados Unidos.

En Europa, se ha publicado el dato de inflación de julio de Francia, que ha acelerado tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, como consecuencia del repunte de los precios de la energía y de los servicios.

También se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% entre abril y junio, la mayor desde principios de 2025, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una significativa aceleración respecto de los primeros tres meses del año, cuando la actividad en la región se estancó.

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En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas las ventas del sector servicios y de la industria del mes de junio, que mostraron avances del 8,8% y del 9,2%, respectivamente, encadenando en el primer caso 27 meses de ascensos interanuales consecutivos y en el segundo, cuatro meses.

En el plano empresarial nacional, Ferrovial comunicó tras el cierre de mercado de ayer que excluirá a partir de septiembre su cotización de la Bolsa de Ámsterdam, lugar donde trasladó su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en Estados Unidos, después de que en este último país ya se negocien más acciones de la compañía que en España.

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En concreto, la última sesión de negociación de Ferrovial en Euronext Ámsterdam está prevista para el 10 de septiembre de 2026, y la exclusión de la Bolsa neerlandesa se espera que sea efectiva el 11 de septiembre de 2026. Ferrovial seguirá cotizando en el Nasdaq de Nueva York y en las bolsas españolas y continuará con su sede social en Países Bajos, sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

Los valores que más han subido este viernes han sido Banco Sabadell (+1,50%), Amadeus (+1,49%), Repsol (+1,13%), Unicaja (+1,06%), Mapfre (+0,96%) y Cellnex (+0,80%). Del lado contrario, se han situado Grifols (-2,86%), Aena (-1,71%), Ferrovial (-1,42%), Acerinox (-0,99%), Sacyr (-0,88%) y Puig (-0,70%).

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Respecto al resto de los mercados europeos, solamente Fráncofrt ha esquivado el rojo, subiendo un 0,53%. Londres ha caído un 0,21%; París, un 0,16%; y Milán, un 0,20%.

El barril de Brent cotizaba en los 87,88 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,92% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 81,70 dólares, un 0,55% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,644%, frente al 3,561% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se elevaba levemente hasta los 44,1 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,45% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cotizar con un tipo de cambio de 1,1581 dólares por cada euro.