Departamento colombiano de Tolima declara la "calamidad pública" por incendios forestales

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Bogotá, 14 ago (EFE).- El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Tolima (oeste de Colombia) declaró este viernes el estado de "calamidad pública" ante los numerosos incendios forestales de grandes proporciones activos en 16 municipios de ese departamento.

Actualmente están activos en la región 39 incendios forestales, según informó en la red social X la Gobernación del Tolima. En total, en los últimos días se han calcinado miles de hectáreas en todo el departamento.

Según informó Caracol Radio, la decisión busca fortalecer la capacidad de respuesta regional ante los incendios y lograr el control y extinción de las llamas.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, aseguró que esta decisión es un "paso importante" para "acceder de manera inmediata a otras fuentes" y "obtener recursos" para luchar contra el fuego, así como para mejorar la coordinación.

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"Todo el sistema departamental y todo el sistema nacional de gestión del riesgo se encuentra activo y trabajando para poder liquidar de manera definitiva todos estos incendios", afirmó Lozano.

Además de San Luis, el municipio más devastado por los incendios, se han visto también afectados por las llamas los municipios de Melgar, Ortega, Valle de San Juan, Honda, Chaparral, Piedras, Alvarado, Coello, Coyaima, Rovira, Purificación, Venadillo, Falan y Anzoátegui.

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Los esfuerzos para extinguir estos incendios coinciden con el intenso despliegue de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por medio país a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y que hasta el momento ha dejado 285 víctimas mortales. EFE