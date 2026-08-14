Localizan en Serón un cadáver durante el operativo de búsqueda de un vecino de Baza desaparecido

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Un miembro de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate Didugal, adscrita a Protección Civil de Olula del Río (Almería), ha localizado este jueves por la tarde en el municipio almeriense de Serón un cadáver durante las labores de búsqueda de un hombre desaparecido en Baza (Granada), si bien la identidad del fallecido no ha podido ser confirmada oficialmente debido al estado de deterioro en el que se encontraba el cuerpo.

Vicente, integrante de la unidad que localizó el cadáver junto a su perra, ha explicado a Europa Press que el hallazgo se produjo en torno a las 19,00 horas en una zona próxima al lugar en el que había sido localizado el vehículo del desaparecido.

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El miembro de Didugal se había desplazado solo hasta una de las pequeñas zonas que todavía quedaban por revisar. Unos 20 minutos después de iniciar la búsqueda, se dirigió con su perra hacia una caseta de aperos situada en medio de un campo de almendros.

En ese punto, el animal comenzó a seguir un rastro hasta un punto desde el que Vicente pudo observar lo que parecía ser un cuerpo. Tras el hallazgo, avisó a otros compañeros para que acudieran y prestaran apoyo hasta la llegada de los servicios policiales y de emergencias.

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El hombre al que se buscaba residía y trabajaba en Baza, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, mientras que fuentes de la Policía Nacional han señalado que su desaparición fue denunciada el pasado 25 de julio.

Ese mismo día por la tarde fue localizado su vehículo en el término municipal de Serón, según ha indicado el integrante de Didugal, lo que llevó a centrar parte de las labores de búsqueda en el municipio.

La unidad canina ha realizado desde entonces salidas intermitentes, a primera hora de la mañana o a última de la tarde debido a las altas temperaturas, conforme a una planificación elaborada con información recabada entre vecinos y servicios policiales.

La identificación del cadáver queda ahora pendiente de las correspondientes pruebas médico-forenses para determinar si los restos pertenecen al hombre desaparecido.