DeepSeek da un giro estratégico: cuadruplica sus precios y lanza su propio rival de Claude Code

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En solo 48 horas, el laboratorio de IA DeepSeek ha realizado tres movimientos que apuntan a un cambio estratégico, ya que cuadruplica sus precios, lanza un rival de Claude Code y da salida general a su modelo V4-Pro en un giro hacia la monetización de sus productos.

A partir del 16 de agosto, un millón de tokens de salida con DeepSeek-V4-Pro costará 3,96 dólares en hora punta (de 01:00 a 04:00 y de 06:00 a 10:00 UTC), en vez de los 0,87 dólares, según la página de precios de DeepSeek.

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El modelo V4-Flash también sube al pasar de los 0,28 a los 1,32 dólares, mientras que las tarifas fuera de hora punta tendrán un 50 % de descuento sobre el nuevo precio, con 1,98 dólares para el modelo V4-Pro, lo que sigue siendo más del doble de la tarifa anterior.

Con todas estas subidas aplicadas, DeepSeek sigue siendo uno de los modelos más competitivos en precio si se compara con Fable 5 de Anthropic (50 dólares) o con Kimi K3 de Moonshot, que se queda en los 15 dólares.

Es más, el laboratorio de IA acompaña estos precios del lanzamiento de la versión preliminar de DeepSeek Harness v0.1, un entorno diseñado para que los agentes de IA puedan leer archivos, editar código y navegar por la web.

A diferencia de Claude Code, DeepSeek apuesta por una arquitectura abierta y flexible que se caracteriza por permitir a los desarrolladores conectar modelos de otros proveedores.

Asimismo, en un comunicado publicado en su web sobre DeepSeek-V4-Pro-0813, el laboratorio de IA afirmó que el modelo ofrecía "capacidades agénticas significativamente mejoradas", aunque el comunicado se eliminado a la mañana siguiente, según el medio South China Morning Post.

Según subraya Bloomberg, los desarrolladores lo han recibido fríamente, si bien ha destacado positivamente en áreas específicas como la ciberseguridad.

En otras como programación (SWE-bench Verified), DeepSeek V4-Pro llega a 80,6 %, quedándose al nivel de Gemini 3.1 Pro, y muy cerca de Claude Opus 4.6 (80,8%), aunque cabe recordar que este modelo de Anthropic fue lanzado en febrero de este año.

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Es más, obtiene un 67,9 % en Terminal Bench 2.0 (GPT-5.4 alcanza el 75,1 %) y un 37,7 % en Humanity's Last Exam frente al 44,4 % de Gemini 3.1 Pro, lanzado por Google a principios de este año.

En definitiva, la subida coincide con los preparativos de DeepSeek para salir a bolsa, en una operación que, según informa Bloomberg, indica un mayor foco en la rentabilidad.