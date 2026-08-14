Arcángel nombra a su "heredero al trono" tras abarrotar su concierto en Ciudad de México

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Diego Jabonero Morales

Ciudad de México, 13 ago (EFE).– En medio de un eufórico espectáculo donde el puertorriqueño Arcángel abarrotó este jueves el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con su tour “La octava maravilla”, el pionero del reguetón sorprendió al público al presentar sobre el escenario a su hijo, Austin San, a quien nombró como el "heredero al trono" de su legado musical.

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“Cuando acabe esta gira me voy a dedicar a viajar el mundo de una manera distinta” afirmó Arcángel, quien insinuó que tras esta gira podría tomarse una pausa.

Tras estas declaraciones, como si pasara un testigo, Arcángel invitó al escenario a quien él llamó “el heredero al trono”, su propio hijo, Austin San, que cantó a pleno pulmón junto a su padre sumándose así a la fiesta de la música latina ante un estadio que ya era presa del ambiente.

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El público mexicano viajó en el tiempo bailando al ritmo de un set de más de 50 canciones con clásicos del reguetón como “Pa que la pases bien” o “Me prefieres a mi” después de más de dos años de espera desde que Arcángel, también conocido como “La Maravilla”, abarrotó el mismo Palacio de los Deportes en mayo de 2024 con su gira “S+EM Tour”.

“No soy solamente yo el que está celebrando mis 20 años, esta noche es de todos” afirmó el cantante frente a un público mexicano que rápidamente se contagió con el ritmo del género rey entre la juventud.

Tras poner a bailar a las ciudades españolas de Madrid y Barcelona, y otras ciudades latinoamericanas como Quito o Guayaquil, el boricua se mostró entusiasmado con el recibimiento de la capital mexicana a la espera de su segunda fecha en el mismo recinto dos días consecutivos.

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El escenario se llenó de fuego y humo, cuando apareció Arcangel en el centro acompañado de imágenes suyas recorriendo las 7 maravillas del mundo para que después cantara la canción que le da nombre a su gira y su álbum: “La octava maravilla”.

A mitad del show Arcángel cambió las canciones clásicas y su sombrero vaquero por un gorro y un conjunto callejero para cantar sus éxitos más recientes, entre ellos colaboraciones con artistas como Bad Bunny.

El tour “La octava maravilla” ha registrado llenos en su paso por emblemáticos escenarios como el Movistar Arena de Madrid, donde el intérprete puertorriqueño desplegó un ambicioso espectáculo audiovisual para repasar sus más grandes éxitos junto a los temas de su más reciente producción discográfica homónima al tour.

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La gira mantendrá su itinerario activo durante los próximos meses con múltiples presentaciones agendadas en las principales ciudades de México, para posteriormente continuar su ruta internacional con fechas confirmadas en Colombia, Chile, Argentina y diversas metrópolis estadounidenses. EFE