Liberan a un secuestrado y recuperan a una menor tras un operativo militar en el centro de Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado el rescate de un hombre que permanecía secuestrado desde hace casi un año, así como la recuperación de una menor de edad en el marco de un operativo militar contra la Estructura 39 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de alias 'Mordisco' en el departamento del Meta, en el centro del país.

"Nuestro Ejército Nacional golpeó a la Estructura 39 de las disidencias de las FARC, bajo el mando del criminal alias 'Mordisco', en Mapiripán, Meta", ha precisado el mandatario en una publicación en redes en la cual ha destacado que en esta operación fue rescatado José Luis Martínez Jaimes, "después de más de 11 meses" desde que fuera secuestrado en el municipio de Pamplona, en el departamento de norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

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En ese mismo operativo, también ha sido recuperada una menor "que estaba en las filas de ese grupo narcoterrorista", así como se ha procedido a la captura de tres de los integrantes del grupo delictivo y a la incautación de tres fusiles de asalto, 20 proveedores, cartuchos de calibres diversos, material de intendencia y un generador eléctrico.

Asegurando que durante su mandato combatirá y perseguirá al crimen y al delito en el país, De la Espriella ha instado a "los criminales" a someterse a la Justicia si no quieren enfrentar "toda la fuerza de la República", a la par que ha enviado un mensaje a alias 'Mordisco' en el cual le ha advertido que "tiene los días contados". "Tienes fecha de expiración, 'Mordisco', voy por ti", ha recalcado.

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