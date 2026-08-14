(0-3). El Marathón de Honduras golea sin piedad al Antigua en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 13 ago (EFE).- El Marathón de Honduras goleó este jueves a domicilio al Antigua por 0-3 en Guatemala para mantener con vida sus aspiraciones de clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

El club hondureño, bajo el mando del entrenador argentino, Silvio Rudman, resolvió el compromiso sin mayores inconvenientes en Guatemala y dejó eliminado al Antigua, que sumó su tercera derrota en el certamen.

El primer gol para el Marathón llegó en tiempo añadido del primer tiempo, de la mano del delantero argentino Nicolás Messiniti, quien quedó solo frente a la portería rival tras una asistencia de José Aguilera.

Pasados once minutos del reinicio del encuentro, el colombiano, Yairo Moreno, amplió el marcador en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, al aprovechar un tiro de esquina.

Más tarde, al minuto 75, el encuentro quedó sentenciado por Darmine Ramírez, a pase del mismo Messiniti, tras un error de la defensa local, específicamente del costarricense, Alexánder Robinson, quien se resbaló al momento de rechazar un pase largo por parte de los hondureños.

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El Antigua contó con la mayoría de la posesión del balón durante el choque, pero fue el equipo de Rudman el que sumó más ocasiones y peligro de gol, lo que se vio reflejado en el marcador final.

La derrota deja eliminado al Antigua, tras perder en sus dos primeros encuentros ante el Real Estelí de Nicaragua y el Alianza de El Salvador, partidos donde el técnico argentino, Mauricio Tapia, no supo encontrar el camino de la victoria para su equipo.

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Por su parte, los hondureños se mantienen en el tercer lugar del grupo B, con cuatro puntos y la esperanza de superar eventualmente al Alianza o al Real Estelí para ser uno de los dos clasificados a la siguiente fase.

Para los equipos guatemaltecos, la Copa Centroamericana está siendo una pesadilla, debido a los malos resultados del Xelajú, el Mixco y el Antigua, a la espera de que el Municipal, actual campeón local, pueda sacar la cara y avanzar a los cuartos de final en su respectivo grupo. EFE

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(foto)