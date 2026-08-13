La UE destina 10,5 millones más en ayuda humanitaria a Birmania por el conflicto abierto tras el golpe militar

Guardar

La Unión Europea ha anunciado este jueves otros 10,5 millones de euros en ayuda humanitaria para atender a la población afectada por el conflicto en Birmania, lo que eleva a 49,1 millones el apoyo comunitario destinado al país en 2026, en un momento en el que más de 100.000 personas han perdido la vida desde el golpe militar de febrero de 2021.

Según explica la Comisión en un comunicado, los nuevos fondos permitirán proporcionar asistencia sanitaria de emergencia, alimentos, protección, refugio y acceso a agua y saneamiento a las personas afectadas por la violencia, los desplazamientos y los desastres naturales, incluidas las recientes inundaciones repentinas registradas en varias zonas del país.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo comunitario advierte de que Birmania atraviesa una de las crisis humanitarias "más graves" del mundo, con 16,2 millones de personas que necesitan actualmente asistencia frente al alrededor de un millón que se encontraba en esta situación hace cinco años.

"La magnitud de la crisis humanitaria de Birmania ha cambiado hasta resultar irreconocible en los últimos cinco años", ha lamentado la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha alertado de que la población civil vive "con miedo diario por sus vidas" en un contexto marcado por "una economía en caída libre, un sistema de salud colapsado y una de las peores crisis de hambre del mundo".

PUBLICIDAD

Además, Bruselas ha señalado la contaminación por minas terrestres y restos explosivos de guerra como uno de los principales riesgos para los civiles, hasta el punto de que Birmania encabeza la lista mundial de víctimas causadas por este tipo de artefactos.

La ayuda adicional será canalizada a través de los socios humanitarios del bloque sobre el terreno y se suma a los fondos ya movilizados este año para responder a las necesidades provocadas por el conflicto y los desplazamientos de población.

PUBLICIDAD