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Cuatro rescatados en las inmediaciones de la Bola del Mundo y Siete Picos, donde pretendían seguir el eclipse

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La Guardia Civil ha tenido que rescatar en la noche de ayer a cuatro personas en las inmediaciones de la Bola del Mundo y Siete Picos, donde pretendían seguir el eclipse, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Todos los rescatados se encontraban en zonas de alta montaña de la Comunidad de Madrid con motivo del eclipse solar. Dos de ellos se habían perdido cuando se encontraban en el tercero de los Siete Picos. Fueron localizados y trasladados en buenas condiciones de salud.

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Además una mujer de 56 años sufrió una lipotimia en las inmediaciones de la Bola del Mundo mientras que un hombre presentaba síntomas de mareo próximo al desvanecimiento. Ambos fueron rescatadas por el Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y trasladadas por los servicios sanitarios.

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